العالم في صور
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعد مؤتمر صحافي في أنقرة / أ.ف.ب
عامل يحمل أكياس دقيق بسوق شعبي في بغداد حيث يشهد العراق ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية / أ.ب
الحركة التجارية تنتعش من جديد في محيط العاصمة الليبية طرابلس / أ.ف.ب
يوون سوك يول عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية / أ.ب
ثوران بركان في جزيرة جاوة الإندونيسية دفع بالمئات للفرار / إي.بي.إيه
صورة عامة للمشاركين خلال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة / إي.بي.إيه
ازدحام مروري خانق في العاصمة الإيرانية طهران / أ.ف.ب