75.3 مليون دولار مساعدات يابانية إنسانية لأوكرانيا

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

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قررت اليابان، أمس، تقديم 8.8 مليارات ين (75.3 مليون دولار) من أموال احتياطية للعام المالي 2021 مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية اليابانية، إن طوكيو سوف تقدم المساعدات للمنظمات الدولية ذات الصلة، وبينها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما ستساعد في تمويل أنشطة المنظمات اليابانية غير الحكومية التي تقدم مساعدات لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وهذه الأموال جزء من مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 100 مليون دولار تعهد بتقديمها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشهر الماضي.

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