إشادة أمريكية بتعامل رومانيا الإنساني

المصدر: بوخارست - د.ب.أ

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أشادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارة إلى بوخارست، أمس، بتعامل رومانيا الإنساني مع أزمة اللاجئين التي سببتها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت هاريس عقب اجتماعها مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: «أريد التحدث مباشرة للحظات مع الرومانيين، لأشكركم نيابة عن الولايات المتحدة.. لقد كانت رومانيا استثنائية في الكرم والشجاعة اللذين أظهرتموهما». وأضافت أن واشنطن كانت تدرك «التحديات الخاصة» التي تواجهها الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية من الناحية الجغرافية.

يشار إلى أن رومانيا تعد معبراً لعشرات الآلاف الذين يخرجون من أوكرانيا يومياً، حيث يقوم المتطوعون والسلطات المحلية بتقديم المساعدات لهم، مثل الغذاء والإقامة المؤقتة.

وخلال زيارتها، أجرت هاريس محادثات مع الرئيس يوهانيس، وكذلك رئيس الوزراء نيكولاي سيوكا وأعضاء آخرين في الحكومة في بوخارست، مع تركيزها بصفة خاصة على التحديات الأمنية التي يمثلها الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة.

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