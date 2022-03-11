بايدن يحذر : المواجهة المباشرة ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

المصدر: وكالات

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة "تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الاطلسي وروسيا" لانها ستؤدي الى "حرب عالمية ثالثة".

وقال بايدن في كلمة في البيت الابيض "لن نخوض حربا ضد روسيا في اوكرانيا".

وحذر بايدن في كلمة الجمعة في البيت الابيض من أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا اذا استخدمت اسلحة كيميائية" في اوكرانيا.

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو اسلحة كيميائية في اوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف باقامة مختبرات في اوكرانيا تهدف الى انتاج اسلحة بيولوجية، الامر الذي نفته العاصمتان.

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