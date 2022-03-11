منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر كامن في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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حذَّرت منظمة الصحة العالمية من خطر كامن في أوكرانيا، موصيةً بتدمير "الجراثيم الخطيرة جداً المسببة للمرض" في مختبراتها لتجنب تعريض السكان لأي خطر تلوث بسبب الحرب الدائرة في جزء من البلاد.

وقالت المنظمة الأممية، اليوم، إن منظمة الصحة العالمية "أوصت بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والوكالات الأخرى المسؤولة عن تدمير الجراثيم المسببة للمرض الخطيرة جداً لمنع انتشارها العرضي».

وإدراكاً منها للقلق الذي قد تخلقه هذه التوصية بعد التهديدات التي تتعرض لها المنشآت النووية المدنية، فقد وضعتها المنظمة في السياق الأوسع لتعاونها منذ سنوات مع السلطات الأوكرانية لتحسين سلامة هذه المنشآت.

وأكد طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف، أن منظمة الصحة العالمية في توصياتها العامة بشأن السلامة في المختبرات "تشدد دائماً على مقاربة قائمة على تقييم المخاطر".

وأضاف: "ينبغي على المختبرات أن تدرس دائماً الحالة التي تجد نفسها فيها، وأن تضمن أنه في حال وجود تهديد هناك وسيلة لتدمير الجراثيم المسببة للمرض الموجودة عادة في جميع هذه البلدان لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بأمان تام وتجنب حدوث تسرب عرضي».

ولم تقدم منظمة الصحة العالمية قائمة بالمختبرات في أوكرانيا، ولم تشِرْ إلى مستوى أمنها أو تشرح العناصر المسببة للأمراض التي قد تكون بداخلها.

ولم يستطع المتحدث تحديد ما إذا كان المختبر المعني بهذه التوصيات في إحدى المناطق التي قصفها الجيش الروسي.

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