رئيس وزراء الصين يعتزم التنحي عن منصبه بعد نهاية العام

المصدر: د ب ا

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صرح رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج أنه سوف يتنحى عن منصبه بعد نهاية العام الجاري، مشيرا إلى تعديل حكومي مقبل، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأدلى لي كه تشيانج بهذه التصريحات خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن انجازاته خلال عشر سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي كه تشيانج / 66 عاما/ قوله للصحفيين خلال المؤتمر الوطني للشعب في بكين: "إنك تقول إن هذا العام هو الأخير في ولاية الحكومة الصينية، وسوف يكون هذا العام أيضا هو الأخير في رئاستي للحكومة".

ويتولى رئيس الوزراء في الصين رئاسة مجلس الدولة ويشرف على سلسلة من الوزارات، في حين أن رئيس البلاد هو رأس الدولة، حيث يتزعم الحزب الحاكم ويشغل منصب القائد العام للجيش.

وذكرت بلومبرج أنه رغم التوقعات بشأن استمرار الرئيس شي في منصبه لولاية ثالثة بعد رفع القيود على عدد فترات الرئاسة في الصين عام 2018، لم تتحدث السلطات الصينية بشكل علني عن خطط الرئيس في هذا الشأن.

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