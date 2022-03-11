كييف: قيمة أضرار الحرب بلغت 100 مليار دولار

المصدر: (كييف - أ.ف.ب )

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أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليغ أوستينكو، أمس، أن الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 100 مليار دولار بحسب تقييمات أولية.

وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث أمريكي، أن «التقييمات الأولية للغاية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها تبلغ حوالي 100 مليار دولار». مع ذلك، قدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد «بالنظر للظروف الحالية»، مشيراً إلى «سعر الصرف المستقر إلى حد ما».

وأوضح أن «حوالي 50 في المئة من شركاتنا لم تعد تعمل، وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها». كذلك شدد مستشار فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تشهد «كارثة حقيقية.. أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أي منا». وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.

وحذر من أن «الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطاً للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن».

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