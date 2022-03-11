حزب رئيس الوزراء الهندي يفوز في الانتخابات بأكبر ولايات البلاد

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الكاهن الهندوسي القومي يوغي أديتياناث أمس الخميس بولاية ثانية على رأس حكومة أوتار براديش؛ كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، وهو نجاح لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا.

وبحسب موقع مفوضية الانتخابات، فإن النتائج الجزئية تمنح حزب بهاراتيا جاناتا 202 مقعد، وهي غالبية في برلمان الولاية. ويتقدم الحزب النتائج للفوز بـ 53 من أصل 99 مقعدا باقيا.

يعزز الفوز فرص يوغي أديتياناث في أن يخلف ناريندرا مودي كرئيس وزراء لأكبر بلد ديمقراطي.

وبهاراتيا جاناتا هو أول حزب منذ العام 1985 يحتفظ بالسلطة في هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها على 200 مليون نسمة.

كذلك، هو في طريقه للاحتفاظ بالسلطة في ثلاث ولايات أخرى - أوتاراخاند ومانيبور وغوا - بينما في بنجاب (شمال) يتجه حزب المؤتمر الذي تقوده عائلة غاندي نحو هزيمة مذلة لصالح حزب آم آدامي اليساري الذي يحكم أيضا ولاية دلهي.

ويوغي أديتياناث (49 عاما) حليق الرأس ويرتدي رداء الرهبان، وكثيرا ما يثير الجدل منذ تعيينه المفاجئ العام 2017 على رأس حكومة أوتار براديش، إحدى أفقر ولايات الهند.

وانتخب أديتياناث لعضوية البرلمان للمرة الأولى في سن السادسة والعشرين..

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز