المركزي الأوروبي يخفض برنامج شراء السندات إلى 20 مليار يورو

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن مجلس البنك قرر تخفيض برنامج شراء السندات بشكل أسرع مما كان مخططاً له، وذلك في رد فعل على استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح البنك أن حجم الشراء لبرنامجه العام لشراء السندات «ايه بي بي» سيتم تخفيضه بعد زيادة مؤقتة، ليصل مرة أخرى إلى 20 مليار يورو في نهاية يونيو. وأضاف البنك أنه من الممكن إنهاء البرنامج تماماً في الربع الثالث من 2022.

كان معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفع في فبراير الماضي إلى 5.1 % ليتجاوز علامة الـ5% مرة أخرى. وكانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في الشهر الماضي 5.8% مقارنة بفبراير من 2021.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار العملة المشتركة على المدى المتوسط من خلال وصول معدل التضخم إلى 2%، لأن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.

وكان البنك واجه انتقادات بأنه يسهم في تأجيج التضخم بضخه أموالاً رخيصة في السوق.

يذكر أنه من المنتظر أن يضاعف البنك مشترياته من السندات في أبريل لتصل إلى 40 مليار يورو، على أن تصل هذه القيمة إلى 30 مليار يورو في مايو، ثم إلى 20 مليار يورو في يونيو.

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