الكرملين: من يهاجم قواتنا في أوكرانيا يجعل نفسه هدفاً

المصدر: د ب ا

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حذر الكرملين اليوم الخميس من أن أي شخص يهاجم أفراد القوات الروسية في أوكرانيا يجعل نفسه "هدفا"، وذلك في ضوء تشريع صادق عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويسمح لجميع سكان أوكرانيا بحمل أسلحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "المقاومة المسلحة ... هي التي تجعل إطلاق النار المضاد أمرا حتميا".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول: "بالتأكيد، إذا ما هاجم شخص قواتنا بأسلحة، فإنه سيصبح هدفا أيضا".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية اليوم، فقد تم السماح للمدنيين في أوكرانيا بفتح النار على القوات التي يتبين أنها معادية. وبحسب قانون دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، فإنه من الممكن أن يحصل الأجانب وعديمي الجنسية الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، على أسلحة أيضا، وأن يستخدموها ضد الجنود الروس المشاركين في العمليات في أوكرانيا.

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