النواب الأمريكي يقر خطة إنفاق تشمل 13.6 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على حزمة إجراءات لحظر منتجات الطاقة الروسية وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات لأوكرانيا وتمويل الحكومة حتى الخريف.

ومع اقتراب نفاد التمويل من الحكومة الاتحادية بحلول يوم الجمعة، فإن الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار ستتجنب الإغلاق حتى سبتمبر، بينما تضيف أيضا مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا بعد الهجوم الروسي.

وحظي مشروع القانون، الذي يتضمن 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والدفاعية لأوكرانيا، بدعم من الحزبين وأقر بأغلبية 361 صوتا مقابل 69 صوتا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز