بكين تنتقد الحظر الأمريكي لواردات الطاقة الروسية

المصدر: (بكين - د.ب.أ )

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انتقدت الصين، الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحافة في بكين، أمس، بأن «التلويح بالعصا الغليظة للعقوبات، لن يحقق لنا السلام ولا الأمن...

لن تتسبب العقوبات إلا في صعوبات شديدة للاقتصاد، وسبل العيش في الدول المعنية».

وأضاف: «الكل سوف يخسر في هذا السيناريو. ولن تؤدي العقوبات إلا إلى زيادة الانقسام والمواجهة». وأشار إلى أن بلاده وروسيا، تحافظان على تعاون جيد في قطاع الطاقة. وتابع: «سوف نواصل التعاون التجاري بشكل عادي».

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