أمريكا ترفض مقترحاً لتسليم كييف «ميغ 29»

المصدر: (واشنطن - د.ب.أ )

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رفضت الولايات المتحدة اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز «ميغ 29» إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» جون كيربي أن الأخيرة على اتصال بالحكومة البولندية بشأن هذه القضية، لكن اقتراح بولندا يظهر «تعقيدات» نقل المقاتلات إلى أوكرانيا.

وأضاف: «ببساطة ليس من الواضح لنا ما إذا كان هناك مبرر جوهري لذلك». وتابع: «سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف الشمال الأطلسي بشأن هذه القضية».

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