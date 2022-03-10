التسلسل الزمني لصعود الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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فاز يون سيوك-يول، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، متفوقا على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه-ميونغ.

وفيما يلي تسلسلا للأحداث الرئيسية في حياة الرئيس المنتخب "يون سيوك-يول":

18 ديسمبر 1960 -- ولد "يون سيوك-يول" في سيئول.

1979 -- تخرج من مدرسة تشونغأم الثانوية في سيئول.

1983 -- تخرج من كلية الحقوق بجامعة سيئول الوطنية.

1988 -- حصل على درجة الماجستير في كلية الحقوق من جامعة سيئول الوطنية.

1991 -- نجح في الدورة الـ33 من الفحص القضائي الوطني.

1994 -- إكمال فترة الاختبار في معهد البحوث والتدريب القضائي.

1994 -- وكيل نيابة في مكتب المدعي العام لمنطقة دايغو.

1999 -- وكيل نيابة في مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول.

2001 -- وكيل نيابة في مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان.

2002 -- المحامي في شركة بي كي إل(BKL) للمحاماة.

2003 -- وكيل نيابة في مكتب المدعي العام لمنطقة كوانغجو.

2006 -- مساعد نائب المدير في فرع غويانغ لمكتب المدعي العام لمنطقة ويجونغ-بو.

2007 -- باحث نيابة في النيابة العامة العليا.

2008 -- رئيس النيابة في فرع نونسان لمكتب المدعي العام لمنطقة دايجون.

2009 -- مدير مكتب التحقيق الخاص في مكتب المدعي العام لمنطقة دايغو.

2009 -- مفوض الاستخبارات الجنائية Ⅱ في النيابة العامة العليا.

2010 -- رئيس القسم الثاني للتحقيق المركزي في النيابة العامة العليا.

2011 -- رئيس القسم الأول للتحقيق المركزي في النيابة العامة العليا.

2012 -- تزوج من زوجته "كيم كون-هي".

2013 -- رئيس النيابة في فرع يوجو لمكتب المدعي العام لمنطقة سوون.

2013 -- مدير التحقيق الخاص في تلاعب وكالة الاستخبارات الوطنية في الآراء العامة.

2014 -- وكيل النيابة في مكتب دايغو للمدعي العام الأعلى.

2016 -- وكيل النيابة في مكتب دايجون للمدعي العام الأعلى.

2016 -- مدير التحقيق في قضية فضيحة تدخل "تشوي سون-سيل" المقربة من الرئيس بارك كون-هيه في شؤون الدولة.

2017 -- رئيس مكتب سيئول للمدعي العام.

يوليو 2019 -- المدعي العام الـ43.

4 مارس 2021 -- استقال من منصب المدعي العام.

29 يونيو 2021 -- أعلن عن الترشح للانتخابات الرئاسية العشرين.

30 يوليو 2021 -- انضم إلى حزب سلطة الشعب.

5 نوفمبر 2021 -- انتخب مرشحا رئاسيا لحزب سلطة الشعب.

9 مارس 2022 -- أصبح الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية.

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