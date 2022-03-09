الكرملين يصف اللقاء المقرر بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بأنه "مهم للغاية"

المصدر: د ب ا

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وصف الكرملين اللقاء المقرر بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا غداً "الخميس" في تركيا بأنه "مهم للغاية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو اليوم "الأربعاء" " بالنسبة لاجتماع وزراء الخارجية، يعتبر هذا استمرارا لعملية التفاوض، وهو مهم للغاية".

ومن المقرر أن يلتقي كوليبا ولافروف في مدينة أنطاليا التركية، فيما سوف يعد أعلى مستوى من المباحثات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن موسكو مهتمة بإجراء مزيد من المباحثات مع الجانب الأوكراني بشأن مطلبي روسيا الاساسيين وهما اعتراف أوكرانيا بالقرم كأرض روسية واستقلال جمهورتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا بشرق أوكرانيا.

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