روسيا تشير إلى تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكد الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا "الأربعاء" أن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأوضحت في مؤتمر صحافي "بموازاة العملية العسكرية، تجرى مفاوضات أيضا مع الطرف الأوكراني من أجل إنهاء إراقة الدم العبثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن. وقد أحرز بعض التقدم.

كما أكدت أن أهداف روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا ولا تدمير دولتها ولا إطاحة الحكومة الحالية مجددة التأكيد أنها لا تستهدف المدنيين.

وأدى دخول عشرات الجنود الروس قبل أسبوعين إلى أوكرانيا إلى نزوح ملايين الأشخاص وإلى مقتل المئات بينهم الكثير من المدنيين.



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