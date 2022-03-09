الكرملين: الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية علينا

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشن فعليا "حربا اقتصادية" ضد روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن "الولايات المتحدة، بلا شك، أعلنت حربا اقتصادية ضد روسيا ... في الواقع، هذا هو الأمر بالضبط".

وردا على سؤال حول فرص موسكو في عدم خسارة هذه الحرب مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تحاول حشد العالم كله لفرض عقوبات ضد روسيا، قال بيسكوف إنه من الضروري القيام بما هو أفضل لمصالحنا، رافضا الكشف عن أية عقوبات قد تعلنها روسيا للرد على ما تم فرضه عليها من عقوبات.

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