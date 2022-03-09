البنتاغون يرفض مقترح بولندا بشأن منح مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا عبر واشنطن

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنتاغون أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحاً "غير قابل للتطبيق".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ستيف كيربي "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا "يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

وكانت واشنطن أعربت أمس الثلاثاء عن "تفاجئها" بالمقترح البولندي.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند "على حدّ علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقا"، في إشارة إلى الجانب البولندي. وتابعت "أعتقد أنه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين".

وكانت الخارجية البولندية أعلنت أمس الثلاثاء أنّ "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدّة لإرسال كلّ طائراتها من طراز ميغ-29 من دون تأخير ومجّاناً إلى قاعدة رامشتاين" في ألمانيا و"وضعها بتصرّف حكومة الولايات المتحدة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز