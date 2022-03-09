10 ممرات آمنة بموجب هدنة مؤقتة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة 10 ممرات آمنة في أوكرانيا بموجب هدنة مؤقتة، وقالت إنه تم إجلاء 723 من مدينة سومي الأوكرانية. يأتي هذا بينما أفاد الحاكم الإقليمي لسومي دميترو زيفيتسكي، في وقت سابق أمس، بأن وقف إطلاق النار مؤقتاً متماسك إلى حد بعيد في المدينة، ما سمح بخروج مدنيين، بينهم نحو ألف طالب أجنبي، عبر ممر إنساني. أضاف زيفيتسكي في تصريحات بثها التلفزيون أن قوافل مكونة من 20 إلى 30 سيارة خاصة غادرت المدينة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو أن في تغريدة على تويتر: «ثماني شاحنات و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زابوريجيا»، داعياً إلى «تكثيف الضغط على روسيا لجعلها تحافظ على التزاماتها».

وكان وفدا موسكو وكييف اتفقا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات على الحدود البيلاروسية قبل يومين على إقامة الممرات الآمنة لإتاحة المجال أمام خروج المدنيين من مدن رئيسية. لكن هذه العملية توقفت مرات عدة، وسط تقاذف الاتهامات بين الجانبين، في حين شددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على وجوب أن تكون ممرات الخروج آمنة وعملية، حفاظاً على أرواح المدنيين.

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