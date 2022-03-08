الرئيس الأوكراني: سنقاتل حتى النهاية

المصدر: ا ف ب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان البريطاني "الثلاثاء" "سنقاتل حتى النهاية".

تحدث الرئيس الأوكراني وإلى جانبه العلم الأوكراني عبر الفيديو خلال مداخلة غير مسبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم لبلاده، وسط تصفيق حار من قبل النواب البريطانيين.

وزيلينسكي أول مسؤول أجنبي يتوجّه إلى البرلمان البريطاني عبر الفيديو.

وقال إن منذ اليوم الأول للازمة الأوكرانية، "لم نَنَم. قاتلنا من أجل بلدنا، من خلال جيشنا".

وأضاف "لن نستسلم ولن نخسر"، وتابع "سنقاتل حتى النهاية، بحرًا وجوًا. سنواصل القتال من أجل أرضنا مهما كلّف الأمر، في الغابات، في الحقول، على الشواطئ، في الشوارع".

ويشبه خطابه خطاب رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل أمام مجلس العموم البريطاني في يونيو 1940 بعد أن أُرغمت القوات البريطانية على الانسحاب من فرنسا في مواجهة هجوم نازي ألماني.

وتحدّث زيلينسكي بعد وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردًا على العمليات الروسية في أوكرانيا.

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