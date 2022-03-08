بموجب اتفاق مع روسيا .. أوكرانيا: بدء إجلاء المدنيين من سومي وإربين

المصدر: وكالات

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أكد مسؤولون أوكرانيون أن بلادهم بدأت اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي في شمال شرق البلاد ومن بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف.

وبدأت عمليات الإجلاء بعد اتفاق المسؤولين الروس والأوكرانيين على إقامة "ممرات إنسانية" للسماح للمدنيين بالخروج من بعض المدن والبلدات التي تحاصرها القوات الروسية.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن المدنيين بدأوا في مغادرة مدينة سومي المحاصرة اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق مع روسيا بشأن توفير "ممر إنساني"‭‭ ‬‬للخروج الآمن للسكان.

وأضافت في بيان بثه التلفزيون "تم الاتفاق على أن تبدأ القافلة الأولى (في المغادرة) الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) من مدينة سومي. وسيتبعها السكان المحليون في سيارات شخصية".

وبات المدنيون محاصرين وسط القتال منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا اقترحت منح سكان سومي، في شمال شرق أوكرانيا وماريوبول في الجنوب، خيار الانتقال إلى مكان أخر في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وكانت موسكو قد اقترحت إقامة ممرات لنقل المدنيين إلى روسيا أو روسيا البيضاء وهو ما رفضته السلطات الأوكرانية.

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