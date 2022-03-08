معلومات أساسية عن أوكرانيا

المصدر: وكالات

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تصدر اسم أوكرانيا عناوين الأخبار العالمية، بسبب الحرب التي تشنها روسيا عليها، فماذا تعرف عن أوكرانيا؟.

حصلت أوكرانيا على استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 .

ومنذ ذلك الحين تأرجحت أوكرانيا بين السعي إلى تكامل أوثق مع أوروبا الغربية والانجرار إلى فلك روسيا التي ترى أن أوكرانيا ذات الميول الغربية تمثل مصدر تهديد لمصالحها.

أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة وتضم سهولا زراعية واسعة وخصبة ومناطق صناعية تضم العديد من الصناعات الثقيلة في الشرق.

ورغم أن أوكرانيا وروسيا تجمعهما أصول تاريخية مشتركة، فإن غرب البلاد لديه علاقات أوثق مع جيرانه الأوروبيين وخاصة بولندا والمشاعر القومية أقوى هناك.

اللغة الروسية هي اللغة الأساسية لأقلية كبيرة من السكان لا سيما في المدن والمناطق الشرقية الصناعية.

في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014 حكمت البلاد عدد من الحكومات ذات الميول الغربية.

حقائق

العاصمة: كييف

عدد السكان: 44.9 مليون

المساحة: 603700 كيلومتر مربع

اللغات الرئيسية: الأوكرانية (الرسمية) والروسية

الديانة الرئيسية: المسيحية

متوسط العمر: 64 سنة (رجال) 75 سنة (نساء)

العملة: الهريفنيا

الرئيس: فلوديمير زيلينسكي

ذاعت شهرة زيلينسكي في البداية عندما لعب دور رئيس خيالي في برنامج كوميدي تلفزيوني وعكست حملته الانتخابية الناجحة موقف الشخصية التي مثلها في البرنامج وهو مناهضة مؤسسة الحكم.

وفاز حزبه، خادم الشعب، بالانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو 2019 مما منحه السيطرة على كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في خطاب تنصيبه، قال زيلينسكي إن إنهاء التمرد الذي تغذيه موسكو في الشرق سيكون على رأس أولوياته، وواصل حشد الأوكرانيين لمقاومة "الغزو" الروسي في عام 2022.

الإعلام:

تبنت وسائل الإعلام الوطنية أجندة وطنية موحدة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع الصراع المسلح في الشرق.

حظرت أوكرانيا بث قنوات تلفزيونية روسية رئيسية على أراضيها في المقابل شهدت المناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية أو الانفصاليين إسكات وسائل الإعلام المؤيدة لكييف.

كما تمنع السلطات الوصول إلى بعض المواقع والشبكات الاجتماعية الروسية الشهيرة.

ويهيمن التلفزيون على المشهد الإعلامي والشبكات التلفزيونية التجارية الكبرى هي المسيطرة.

وتصدر العديد من الصحف طبعات باللغتين الأوكرانية والروسية.

محطات رئيسية

1918: أعلنت أوكرانيا استقلالها بعد الثورة الروسية.

1921 : وقعت أوكرانيا تحت الحكم السوفيتي بعد سيطرت الجيش الأحمر على ثلثي مساحة البلاد.

1932: مات ما لا يقل عن سبعة ملايين فلاح بسبب المجاعة خلال الحملة التي قادها ستالين لنشر الجمعيات التعاونية الفلاحية التي كانت تعرف باسم الكولخوزات خلال المرحلة الشيوعية.

1941: عانت أوكرانيا من دمار هائل خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتلال النازي لها.

1945: أدى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى ضم الاتحاد السوفييتي لأراض غرب أوكرانيا بشكل نهائي.

1986: انفجار مفاعل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وانتشار سحابة إشعاعات نووية عبر أوروبا.

1991 : بينما كان الاتحاد السوفيتي في طريقه إلى التفكك أعلنت أوكرانيا استقلالها.

2004 : الاحتجاجات الجماهيرية للثورة البرتقالية تجبر المؤيدين لأوروبا على تغيير الحكومة.

2014 : ثورة ساحة ميدان تطيح بالحكومة الموالية للكرملين بسبب تعثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي نفس العام استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت متمردين موالين لها لاحتلال أجزاء من شرق البلاد.

فبراير 2022: الرئيس زيلينسكي يقود العمل لمقاومة الغزو الروسي لأوكرانيا .

أهم المدن:

كييف: العاصمة وأكبر المدن حيث يبلغ تعداد سكانها قرابة 3 ملايين نسمة ، ويمر من خلالها نهر دنيبر الشهير .

خاركيف: ثأني أكبر المجن الأوكرانية، وبيلع تعداد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، وتبعد نحو 50 كم عن الحدود الروسية.

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