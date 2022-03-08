موسكو تضع قائمة بـ «الدول المعادية»

المصدر: (عواصم-وكالات)

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أعلنت الحكومة الروسية، أمس، أن السلطات وضعت قائمة بدول «معادية» ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45 % من قيمته منذ يناير. وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.

وإنفاذاً لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي الروسي.

الصين من جانبها، مستعدة للتوسط في النزاع الأوكراني وتؤكد أن صداقتها مع روسيا ما زالت «متينة». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصداقة بين بكين وموسكو قوية جداً. وأضاف إن «الصداقة بين الشعبين متينة جداً وآفاق التعاون المستقبلي للجانبين واسعة جداً».

ووصف وانغ يي العلاقات الصينية-الروسية بأنها «العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم إذ من شأنها أن تفضي إلى السلام والاستقرار والتنمية في العالم». وأشار وزير الخارجية إلى اتفاق الشراكة الشهر الماضي على أنه «يظهر للعالم بشكل واضح ولا لبس فيه» أن البلدين «يعارضان إحياء عقلية الحرب الباردة وإثارة مواجهات أيديولوجية».

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