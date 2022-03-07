شاحنة تصطدم ببوابة سفارة روسيا في إيرلندا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الشرطة الإيرلندية رجلاً وفتحت تحقيقاً اليوم، بعد أن صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في دبلن، فيما وصفته السفارة بأنه عمل "إجرامي".

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم جنوبي العاصمة.

وقالت الشرطة: "تم القبض على رجل رهن الاعتقال حالياً، والتحقيق جارٍ".

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنة كبيرة تحمل شعار شركة مختصة في مواد ذات أغراض دينية، تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جهتها، اتهمت السفارة الروسية في دبلن، في بيان، الشرطة بعدم التدخل، ودانت ما حصل باعتباره فعلاً "إجرامياً جنونياً" ضد "بعثة دبلوماسية سلمية".

وأعربت السفارة عن "قلقها البالغ"، مطالبة السلطات الإيرلندية "باتخاذ تدابير شاملة" من أجل "ضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم".

ومنذ الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، يتجمع العديد من المتظاهرين بانتظام خارج السفارة الروسية في إيرلندا لدعم الأوكرانيين.

وألقى أحد المتظاهرين، وهو قس كاثوليكي، طلاء أحمر الجمعة على أبواب البعثة الدبلوماسية أثناء إدلائه بتصريح للإذاعة الوطنية.

كما دعا بعض قادة المعارضة رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن إلى طرد السفير الروسي، لكن مارتن رفض اتخاذ مثل هذه الخطوة بحجة أنها ستعرض للخطر قدرة إيرلندا على مساعدة مواطنيها في روسيا.

على صعيد متصل، طالبت موسكو، اليوم، بحماية "مناسبة" لمقارها الدبلوماسية في فرنسا، بعد الإبلاغ عن "هجوم" بزجاجة مولوتوف على أحد مراكزها الثقافية في باريس.

وقد استهدفت دار العلوم والثقافة الروسية ليل الأحد الاثنين بـ"عبوة حارقة" تحطمت على بوابة المبنى من دون وقوع إصابات، بحسب مصدر في الشرطة.

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