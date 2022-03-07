وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يلتقيان في تركيا الخميس

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأوكراني سيشاركان في اجتماع بوساطة تركية بمدينة أنطاليا التركية الخميس المقبل.

ونقلت محطة "تي آر تي عربي" التركية عن الوزير القول :"سألتقي نظيري الروسي والأوكراني في اجتماع ثلاثي خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم 10 مارس".

وأضاف :"توجد مبادرات تركية للوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني، ومبادراتنا مستمرة بكثافة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار"

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا أثناء مكالمة هاتفية الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد مكتب إردوغان.

وجاء اتصال الرئيسين قبل أيام من منتدى دبلوماسي مرتقب في مدينة أنطاليا الجنوبية من 11 إلى 13 مارس يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع مضيفا أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معا... أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام"

وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية.

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