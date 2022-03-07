كييف ترفض ممرات إنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك الإثنين أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالت "هذا ليس خيارا مقبولا" مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تعلن القوات الروسية لغرض إنساني" الامتناع عن إطلاق النار محليا "اعتبارا من الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من مارس وفتح ممرات إنسانية".

ويفترض تنظيم ممر إنساني خصوصا، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، بين العاصمة كييف ومدينة غوميل البيلاروسية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأتى رفض كييف الممرات الانسانية التي اقترحتها موسكو فيما من المقرر إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو الاثنين على ما أوضحت السلطات الأوكرانية.

وفي الأيام الأخيرة، فشلت محاولتي إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بانتهاك شروط العملية.

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