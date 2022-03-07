تحسباً لوقوع أي حادث نووي .. فرنسا ترسل اليود إلى أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أرسلت فرنسا "منتجات طبية مختلفة" بينها اليود لأوكرانيا تحسباً لوقوع أي حادث نووي خلال المعارك مع الجيش الروسي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء أمس الأحد.

وقال لودريان لقناة فرانس 2 ردًا على سؤال حول إمكان ارسال اليود إلى أوكرانيا "نعم، لقد أرسلنا منتجات طبية مختلفة".

وكان السفير الفرنسي لدى أوكرانيا قد افاد في وقت سابق على قناة "بي اف ام تي في" أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال "2,5 مليون جرعة من اليود لدرء أي خطر نووي".

والأحد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني منشأة زابوريجيا ومفاعلاتها آمنة، وفق الكرملين.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد اقترح الجمعة زيارة أوكرانيا للتفاوض مع كييف وموسكو على ضمان أمن المنشآت النووية.

وجاء عرض غروسي بعد ساعات قليلة على سيطرة القوات الروسية على منشأة زابوريجيا في أعقاب معارك مع القوات الأوكرانية أدت إلى اندلاع حريق فيها وتخوّف من وقوع حادث نووي.

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