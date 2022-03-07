روسيا تحذّر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف

المصدر: ا ف ب

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حذّرت روسيا الأحد البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي سرعان ما "رفضت" اي تهديد بحقها.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف في بيان عبر الفيديو إن مقاتلات أوكرانيا الجاهزة للقتال دُمّرت "كلها عمليا" مضيفاً "لكننا نعلم من مصدر موثوق ان طائرات اوكرانية طارت الى رومانيا ودول مجاورة اخرى".

واوضح "يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلّح".

ورد رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا في مقابلة تلفزيونية "إنه مجرد كلام يهدف إلى صرف الانتباه عما يحدث بالفعل على الأرض - قتل مدنيين وانتهاك لقواعد النزاع المسلح".

وأضاف أن موسكو "حاولت عبثاً ترهيبنا (...) وليس هناك ما يدعونا للشعور بالتهديد".

وأشار سيوكا إلى حادثة أبلغ عنها الجيش الروماني في 24 فبراير، أول يوم للغزو الروسي، عندما تم اعتراض طائرة مقاتلة أوكرانية في الأجواء الرومانية وأجبرت على الهبوط هناك. وأبلغ الطيار حينها عن مشاكل فنية واجهتها، بحسب بوخارست.

واكد رئيس الوزراء أن "الطائرة غادرت من رومانيا بدون سلاح، وذلك لتفادي أي اتهام محتمل" من موسكو، لافتاً إلى أن السلطات الرومانية أعلنت هذا الحادث "بكل شفافية".

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.

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