محاولات مستمرة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

المصدر: (كييف - أ.ف.ب)

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تسعى سلطات ماريوبول إلى إجلاء مدنيين من الميناء الأوكراني الاستراتيجي. وأعلنت بلدية المدينة، أمس، أن ممراً إنسانياً سيفتح لإجلاء مدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في جنوب شرق أوكرانيا، بعدما فشلت محاولة السبت، وفق السلطات الأوكرانية. وأكدت البلدية أنه تم اتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع القوات الروسية في المنطقة.

وتبادل الانفصاليون الموالون لروسيا والسلطات الأوكرانية الاتهامات بالإخفاق في إقامة ممر إنساني لإجلاء سكان ماريوبول، وهي ثاني مرة يحاول فيها الجانبان ترتيب ذلك. وبث تلفزيون أوكرانيا 24 لقطات لمقاتل من فوج آزوف قال إن القوات الروسية والموالية لموسكو، التي طوقت المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، واصلت قصف المناطق التي كان من المفترض أن تكون آمنة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول في إدارة دونيتسك الانفصالية اتهامه القوات الأوكرانية بعدم احترام وقف إطلاق النار المحدود.

وقال المسؤول الانفصالي إن زهاء 300 شخص فقط غادروا المدينة. وقالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنها تخطط لإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من ماريوبول.

وسيشكل سقوط ماريوبول نقطة تحوّل في العملية العسكرية الروسية، حيث سيسمح بربط القوات القادمة من شبه جزيرة القرم في الجنوب، والقوات الموجودة في دونباس في الشرق، حيث توجد مناطق موالية للروس.

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