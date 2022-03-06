أردوغان يدعو لوقف النار واتفاق سلام في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع مضيفا أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معا... أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام"

وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية.

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