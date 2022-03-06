بوتين يوجّه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس السبت مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وسيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول، التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية.

ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

ويأتي ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا في روسيا.

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