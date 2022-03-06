العالم في صور

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الوفدان الروسي والأوكراني يتصافحان قبل بدء المحادثات في بريست البيلاروسية | إي.بي.إيه

بستاني يعمل حديقة الورود قبيل إعادة افتتاحها في ليسه الهولندية | أ.ف.ب

تشيكيون يسيرون على جسر تشارلز وسط تساقط كثيف للثلوج في العاصمة براغ | أ.ب

أم تحتضن نجلها العائد من أوكرانيا عقب وصوله إلى مطار الجزائر | أ.ب

عراقي يفرغ بضائع من شاحنة بسوق للجملة وسط بغداد | إي.بي.إيه

عناصر الإطفاء بموقع حريق اندلع في مركز تجاري بالعاصمة دمشق | أ.ب

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم تأكيداً لمطالبهم المتمثلة في الحكم المدني | أ.ب

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