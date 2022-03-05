بوتين يحذر الغرب من إقامة منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وفي لقائه مع طيارات من شركة ايروفلوت الروسية الحكومية للطيران، قال بوتين اليوم السبت:" كل تحرك في هذا الاتجاه سيتم النظر إليه من جانبنا على أنه مشاركة من الدول المعنية في الصراع المسلح"، مشيرا إلى أنه لن يهم عندئذ المنظمة التي تنتمي إليها هذه الدول.

كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد أعرب عن رفضه لمثل هذا المطلب في وقت سابق، وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج أمس الجمعة إن الحلفاء متفقون على أنه لا ينبغي لطائرات الحلف أن تقوم بعمليات في المجال الجوي الأوكراني.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب دول الحلف بإلحاح منع روسيا من شن المزيد من الغارات الجوية على بلاده.

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