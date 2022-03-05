وزير خارجية أمريكا: بولندا أظهرت كرماً وقيادة

المصدر: د ب ا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكره لبولندا على التزامها في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستقبالها مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وقال بلينكن اليوم السبت في مدينة جيشوف البولندية عقب اجتماعه مع نظيره البولندي زبيجنيف راو، إن بولندا أظهرت لملايين الأشخاص كرما وقيادة وعزما في هذه المرحلة من الأزمة، حيث يتعرض التوازن الأمني في أوروبا للخطر.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية البولندي روسيا إلى وقف الهجمات على المدنيين، وطالب كييف وموسكو بالالتزام بالقانون الإنساني.

وقال راو: "بسبب تجاربها المؤلمة، ستطالب بولندا في حسم بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب"، مضيفا أن بلاده ستنشئ مركزا لتوثيق جرائم الحرب في أوكرانيا، وتتوقع دعما من الولايات المتحدة للمشروع.

وأعلن حرس الحدود البولندي وصول أكثر من 787 ألفا و330 لاجئا من أوكرانيا المجاورة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد يوم 24 الشهر الماضي.

وغردت السلطات اليوم السبت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه خلال أمس الجمعة فقط عبر 106 آلاف و400 شخص الحدود من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية.

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