أصبح مصدر إلهام لأشخاص خارج أوكرانيا.. التايمز البريطانية تشبه زيلينسكي بتشرشل

المصدر: د ب ا

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تناولت صحيفة "التايمز" البريطانية التعليق على الحرب الروسية على أوكرانيا والموقف الذي تبناه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت.

واستهلت الصحيفة تعليقها قائلة إن "زيلينسكي أظهر في كل مرحلة قدرة تذكر بقدرة الزعيم البريطاني وينستون تشرشل على اختيار الكلمات المناسبة لتهدئة مواطنيه الذين يشعرون بالخوف، وحثهم على المقاومة، وحشد الدعم الدولي، وفي الوقت نفسه إبقاء الباب مفتوحا للمفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأضافت الصحيفة اللندنية أن زيلينسكي استطاع بذلك " أن يكسب حرب المعلومات، بلا شك، وهو ما انعكس في 141 صوتا صوتوا لصالح إدانة الهجوم الروسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، مقابل أربعة أصوات تدعم روسيا".

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إن زيلينسكي أصبح في الوقت نفسه "مصدر إلهام لأشخاص خارج أوكرانيا وهو ما أوضحته المظاهرات اللافتة في كل أنحاء أوروبا والغرب والداعية إلى دعم أوكرانيا".

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