كوريا الشمالية تطلق "قذيفة مجهولة" باتجاه بحر اليابان

المصدر: يونهاب

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم السبت "قذيفة طبيعتها مجهولة" باتجاه بحر اليابان.

وقال العسكريون في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت "قذيفة واحدة على الأقل" صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليه، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

وقالت إنها اختبرت صواريخ باليستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.

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