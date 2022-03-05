هولندا تتهيأ لاستقبال 50 ألفاً من أوكرانيا

المصدر: أمستردام ـ د.ب.أ

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تعتزم هولندا توفير ملاجئ لنحو 50 ألفاً من أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية. ووفقاً لقناة «إن أو إس» التليفزيونية الهولندية، أمرت الحكومة لكل منطقة من «مناطق السلامة» الخمس والعشرين بالبلاد بتوفير ألف مكان في الأسبوعين المقبلين لاستقبال اللاجئين. ومنطقة السلامة هي بمثابة هيئة عامة تتمثل مهمتها في تسهيل التعاون الإقليمي في التعامل مع الأزمات والكوارث.

وأعلنت مدينة روتردام الساحلية عن خطط لاستيعاب ألف لاجئ، وسيتم إيواء الكثير منهم في سفينتين سياحيتين، استأجرتهما المدينة لهذا الغرض. وعرضت مدينة أمستردام 400 مكان حتى الآن. وسيتم إيواء اللاجئين الذين يصلون الآن في ثكنات عسكرية بالقرب من أمرسفورت.

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