«الناتو» يستبعد إقامة منطقة حظر طيران

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

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استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج أمس إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، على الرغم من طلبات كييف المتكررة لفرض حظر طيران فوق أوكرانيا. وذكر ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل أن «الحلفاء يتفقون على أنه يجب ألا يكون لدينا طائرات للناتو تحلق في المجال الجوي الأوكراني، أو قوات للحلف على الأراضي الأوكرانية».

حرب شاملة

وأضاف: «لدينا مسؤولية حيث يعمل حلفاء الناتو على منع هذه الحرب من التصاعد لتتجاوز أوكرانيا، إذ سيكون الأمر حتى أكثر خطورة، وأكثر تدميراً، وسيتسبب في معاناة إنسانية حتى أكبر». وقال ستولتنبرج إن الناتو لن يكون بإمكانه تطبيق منطقة حظر طيران... ومنطقة حظر الطيران، هي منطقة بالمجال الجوي يتم منع طائرات معينة من التحليق فيها. وأضاف أن ذلك وجهة نظر الحلف بأن هذا يمكن أن ينتج عنه «حرب شاملة في أوروبا يخوضها الكثير من الدول».

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً وتكراراً الناتو بإقامة منطقة حظر طيران، واجتمع وزراء خارجية 30 دولة عضواً بـ«الناتو»، وأغلبهم أعضاء بالاتحاد الأوروبي، للقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل. وحذر ستولتنبرغ أيضاً من أن الصراع يتجه للأسوأ. من جهته، حذر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن من تدخل الحلف إذ قال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية. وقال: «أعتقد أننا بحاجة الآن إلى التحلي بالواقعية».

قلق كبير

بدوره، حذر وزير خارجية التشيك يان ليبافيسكي قبل الاجتماع من أن محاولات فرض منطقة حظر طيران ستجعل الناتو شريكاً في الصراع. وذكر وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو أن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مدن أوكرانية محل قلق كبير.

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