الغرب يحضر لعقوبات جديدة ضد روسيا

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

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أعلنت دول مجموعة السبع أمس، نيتها فرض «عقوبات صارمة جديدة» على روسيا. وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان «سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة». وفي السياق، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض «عقوبات جديدة صارمة إذا لم يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمليات العسكرية في أوكرانيا».

وقالت في بروكسل، وإلى جانبها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «نحن حازمون، نحن مصممون، نحن متّحدون». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب أمس بتشديد العقوبات المفروضة على موسكو.

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