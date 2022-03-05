لافروف: أولويتنا ضمان أمن السكان المدنيين

المصدر: موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أطلع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على تطورات الوضع في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية. وقالت الخارجية في بيان إن لافروف حدد خلال المكالمة «نهج روسيا بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية». وأكد لافروف أن الأولوية تبقى «ضمان أمن السكان المدنيين» خلال العملية العسكرية الروسية التي تهدف إلى «نزع السلاح من أوكرانيا وتخليصها من النازيين». كما ناقش الوزيران بالتفصيل «القضايا ذات الأولوية لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية متبادلة المنفعة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز