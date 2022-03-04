الأمين العام للناتو: الأيام القادمة قد تكون أسوأ

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، تدهور الوضع في أوكرانيا بشكل كبير جراء الحرب الدائرة هناك.

وقال السياسي النرويجي اليوم الجمعة عقب اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل: "من المحتمل أن تكون الأيام المقبلة أسوأ، مع مزيد من القتلى، ومزيد من المعاناة ومزيد من الدمار"، مضيفا أن القوات الروسية تستخدم أسلحة ثقيلة وتواصل هجماتها في جميع أنحاء أوكرانيا.

وذكر ستولتنبرج أن العديد من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في حرب الهجومية الروسية، متحدثا عن أسوأ عدوان عسكري في أوروبا منذ عقود.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز