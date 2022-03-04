مليون و 25 ألف شخص فروا من أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا جراء الهجوم الروسي وصل إلى مليون و 25 ألف شخص.

وقال متحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة إن 672 ألف شخص فروا إلى بولندا، وتوجه 194 ألفا إلى مولدوفا، و133 ألفا إلى المجر.

وأضاف المتحدث أن هناك نحو 78 ألفا و 800 شخص من هؤلاء اللاجئين لا يحملون الجنسية الأوكرانية، ولكن ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن المنظمة تحقق في تقارير تفيد بأنه جرى منع اللاجئين من غير الأوكرانيين من الحصول على المساعدات الطبية، واصفا هذا الأمر بأنه غير مقبول.

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