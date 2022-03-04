بدء عملية التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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بدأت كوريا الجنوبية عملية التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في 3,552 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ويستمر التصويت المبكر من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء في يومي 4 و5 من الشهر الجاري، ويكون متاحا لمن يرغب في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يتاح للمصابين بفيروس كورونا المستجد الذين يتلقون علاجا في منشآت حكومية للرعاية الصحية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال يوم 5 مارس في 10 مراكز اقتراع داخل المنشآت.

كما يتمكن المصابون بكورونا والأشخاص الخاضعون للعزل الذاتي من الإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية حيث تسمح الحكومة الكورية الجنوبية لهم بالخروج من منازلهم للمشاركة في التصويت المبكر بعد الساعة الخامسة مساء يوم 5 مارس.

وسيشارك المرشحون الرئاسيون الرئيسيون في التصويت المبكر خلال اليوم وفقا لمسؤولين سياسيين.

ويخطط المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ" للمشاركة في التصويت المبكر في غضون الساعة 8:40 صباح اليوم في مركز مجتمعي بسيئول.

ومن المنتظر أن يدلي المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "يون سيوك-يول" بصوته في مركز مجتمعي في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية في غضون الساعة التاسعة صباح اليوم.

ومن المقرر أن تجري كوريا الجنوبية الانتخابات الرئاسية العشرين في يوم 9 مارس في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه، يجري التصويت المبكر للانتخابات التكميلية لـ 5 دوائر انتخابية بما فيها حي جونغنو-غو، وحي سيوتشو-غو غاب، وغيرها في نفس مكان الاقتراع خلال نفس الفترة مع التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية.

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