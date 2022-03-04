السلطات الأوكرانية: السلامة النوويّة لمحطة زابوريجيا باتت "مضمونة"

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة أنّها تمكنّت من إرسال فرق إطفاء إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اندلع فيها حريق بعد قصف استهدفها، مطمئنة إلى أنّ السلامة النووية لهذا الموقع باتت "مضمونة".

وقال أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، على فيسبوك إنّ "مدير المحطة أشار إلى أنّ السلامة النووية باتت مضمونة. بحسب المسؤولين عن المحطة، فإنّ مبنى للتدريب ومختبراً تضرّرا من جرّاء الحريق".

إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ أوكرانيا لم ترصد "أيّ تغيّر" في مستوى الإشعاعات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد القصف الروسي الذي استهدفها وأدى لاندلاع حريق فيها.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة على تويتر إنّ "الهيئة الناظمة الأوكرانية أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّه لم يسجّل أيّ تغيّر في مستويات الإشعاعات في موقع محطة زابوريجيا" الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة.



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