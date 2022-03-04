عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

المصدر: (واشنطن - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البيت الأبيض، أمس، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم، وكذلك الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضاً قيوداً على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم. ومن بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، وأليشر برهانوفيتش عثمانوف، أحد أغنى الأفراد في روسيا وحليف وثيق لبوتين.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على رجال الأعمال الروس. وأضاف في مؤتمر صحافي، أن بلاده ستحافظ على مصالح الأمريكيين، مشدداً على أنها ستواصل فرض عقوبات قاسية على بوتين والدائرة المحيطة به.

وأوضح أن بلاده فرضت حظر سفر على 50 من رجال الأعمال الروس، مؤكداً أن هدف العقوبات ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على نظيره الروسي والمقربين منه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز