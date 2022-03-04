كندا تلغي وضعاً تجارياً خاصاً لروسيا وبيلاروسيا

المصدر: (أوتاوا - أ.ف.ب)

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تعتزم كندا إلغاء الوضع التجاري الخاص الممنوح لروسيا وبيلاروسيا، وفرض رسوم نسبتها 35 في المئة على السلع المستوردة من البلدين.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند،أمس، في مؤتمر صحافي إن «روسيا وبيلاروس لن تستفيدا بعد الآن من أفضليات، خصوصاً خفض الرسوم الجمركية الذي تقرّه كندا للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية». وإلى الآن لم يكن هذا النظام مطبّقاً إلا على كوريا الشمالية. وقالت إن «كندا ستكون أول بلد يلغي الوضع التجاري الخاص الممنوح لروسيا وبيلاروسيا بصفتهما شريكين تجاريين بموجب القانون الكندي»، مشيرة إلى أنها تحضّ دولاً أخرى على «القيام بالمثل».

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