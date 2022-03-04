غريفيث: جمعنا 1.5 مليار دولار خلال يومين

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب )

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ناشد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأطراف المتنازعة في أوكرانيا حماية المدنيين وإتاحة المجال للمنظمة الدولية «للقيام بعملها».

وقال غريفيث: «الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك، وأن يضطلعوا بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين وبفضل سخاء المانحين 1.5 مليار دولار من أصل 1.7 مليار طلبت كمساعدات طارئة. وأعرب غريفيث عن «قلقه» فيما العنف «يزداد حدّة»، والمعارك تتركّز في المناطق الحضرية.

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