البيت الابيض يطلب من الكونغرس تخصيص 32 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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أعلن البيت الأبيض أمس، أنه طلب من الكونغرس الأمريكي أكثر من 32 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وتمويل استراتيجيتها الجديدة لمكافحة (كوفيد19)، وهما حاجتان «عاجلتان وفوريتان». وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن ثمة حاجة لنحو 10 مليارات دولار لتوفير أسلحة دفاعية لأوكرانيا. كذلك طلب البيت الأبيض من الكونغرس 22,5 مليار دولار لمكافحة الوباء، وستستخدم هذه الأموال بين أمور أخرى، للاستعداد لظهور متحورات جديدة وتجنب الإغلاق وتمويل توزيع اللقاحات في الخارج.

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