القوات الروسية على بعد 25 كيلومتراً من وسط كييف

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أكد مسؤول أمريكي، أمس، أن القوات الروسية تبعد عن وسط العاصمة الأوكرانية كييف بنحو 25 كيلومتراً. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأمريكي قوله: إن واشنطن لا تزال تزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية. وفي أول رد فعل له على اقتراب القوات الروسية، لفت رئيس بلدية كييف وبطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل فيتالي كليتشكو، إلى أن الأوكرانيين لن يتراجعوا. وأضاف أن السلطات أجلت العديد إلى بولندا وألمانيا. وتابع «إن الوضع متوتر والناس قلقون».

وأردف أن «المدينة بحاجة إلى السلام والأجواء الهادئة... سكان كييف يتجمعون باستمرار في الطوابق السفلية من مبانيهم منذ أسبوع بسبب انطلاق صفارات الغارات الجوية طوال الوقت». من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «إذا لم يطبق الحلفاء منطقة حظر الطيران فليزودوننا بالطائرات».

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