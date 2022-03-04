ماكرون يترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المصدر: البيان

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قبل 38 يوما من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وفي خضم حرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية متعهدا العمل على تعزيز دور فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات".

وكتب ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين: "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية"، وأضاف "أنا مرشح لكي استحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة".

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، عزز ماكرون تقدمه على منافسيه في استطلاعات الرأي الأخيرة، ليتفوق الآن بمقدار 10 نقاط على ثلاثي يضم اثنين من ممثلي اليمين المتطرف، مارين لوبن عن التجمع الوطني وإريك زيمور المثير للجدل، إضافة الى مرشحة حزب الجمهوريين اليميني فاليري بريكراس، بحسب "يورونيوز".

وتشير كل الاستطلاعات الى أن ماكرون سيفوز أيا كان المرشح المنافس له إذا وصل الى الدور الثاني من الانتخابات.

وحذر رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه الثلاثاء، من أنه "اذا لم تكن هناك مناقشات، اذا لم يتم تقديم محصلة (للولاية الأولى لماكرون) وإذا لم يكن هناك مشروع فلنتخيل إعادة انتخاب رئيس الجمهورية: سيعني ذلك شكلا من أشكال حجب الحوار الديمقراطي" مع خطر يحيق "بشرعية الولاية" الثانية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدث ماكرون تفصيلا عن طموحاته للبلد في مجالات الأمن والطاقة النووية السلمية والفضاء بحلول العام 2030 و2050.

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